Під Бахмутом ЗСУ прорвали лінію оборони росіян і суттєво просунулися вглиб

Під Бахмутом тривають найзапекліші бої

За останні декілька діб Збройні сили України мають суттєвий прогрес біля Бахмута на Донеччині – прорвали лінію оборони і просунулись вглиб десь на 2 км, десь на 5 км.

Про це розповів військовий 109-ї бригади ТрО Єгор Фірсов.

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За його словами, українські захисники забрали собі стратегічні локації і стратегічні пункти, якими до цього не володіли.

«Умовно кажучи, де стояли роти нашого батальйону, де сиділи в окопах на першій лінії оборони, а зараз ці окопи і бліндажі вже вважаються тилом. Тобто якщо ворог тоді від нас був умовно через поле, то зараз по 3-5 км просунулись ЗСУ”, – зазначив військовий.

Він додав, що такий успіх став можливим завдяки штурмовикам, які зробили надважливий, надсміливий крок, і вибили ворога з тих позицій.

“Але це не виключає того, що під Бахмутом зараз тривають важкі бої, ворог застосовує все – «Градами» б’є по місту, там зараз немає жодного мікрорайону, куди б не прилітали ворожі ракети», – розповів Фірсов.

Також він уточнив, що ворог зараз намагається обійти ЗСУ з боку Соледара – це близько 15 км від Бахмута, і прорватись там.

«Тому район Соледара буде зараз один з найгарячіших, чи, можливо, – найгарячіший напрямок», – наголосив український воїн.