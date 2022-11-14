Китай ще раз попередив Росію про неприпустимість ядерних загроз

Китай ще раз попередив Росію про неприпустимість ядерних загроз

Лі Кецян назвав безвідповідальною поведінку РосіЇ

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян наголосив на "безвідповідальності" ядерних загроз, давши зрозуміти, що Пекіну не подобається ядерна риторика стратегічного партнера Росії.

Про це повідомило Reuters із посиланням на американських чиновників.

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Лі брав участь у Східноазіатському саміті у неділю разом із президентом США Джо Байденом.

За словами високопосадовця адміністрації США, китайський прем’єр «досить широко говорив про політику Китаю щодо України».

Китайський прем’єр «зробив чіткий акцент на підтримці суверенітету, на безвідповідальності ядерних загроз, необхідності забезпечити, щоб ядерна зброя не застосовувалася так, як пропонують деякі», – сказав чиновник.

Він також додав, що «безперечно, у Китаї був деякий дискомфорт з приводу того, що ми бачили з погляду безрозсудної риторики та активності з боку Росії», незважаючи на офіційне партнерство Пекіна з Москвою.

«Я думаю, що також незаперечно, що Китай, ймовірно, здивований і навіть трохи збентежений проведенням російських військових операцій», – сказав чиновник.

Як повідомляли Vlasti, китайський лідер Сі Цзіньпін виступив із найпрямішою критикою війни президента РФ Володимира Путіна з Україною, попередивши його про неприпустимість застосування ядерної зброї.

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  • 14.11.2022 09:45
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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