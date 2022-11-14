У Бєлгороді палають цистерни з паливом: губернатор каже про обстріл

В селі під російським Бєлгородом горять місткості з дизельним паливом "унаслідок влучання снаряда".

Про це повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.

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«Під обстріл потрапило село Козинка Грайворонського міського округу. Внаслідок влучання снаряда на території фермерського господарства відбувається горіння місткості з дизельним паливом”, – написав він у Telegram.

Гладков уточнив, що постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби та пожежні розрахунки.

Триває подомовий обхід території.