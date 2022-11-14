Те, що робить Жан Беленюк на виборах президента НОК, – це брудний піар, – Андрій Мельник

Те, що робить Жан Беленюк на виборах президента НОК, – це брудний піар, – Андрій Мельник
Член Національного Олімпійського комітету, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник назвав події, що відбуваються в українському спорті перед виборами нового президента НОК, нонсенсом.

Член Національного Олімпійського комітету, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник назвав події, що відбуваються в українському спорті перед виборами нового президента НОК, нонсенсом.
«Виливаються бруд на опонента і замовчуються його досягнення в роботі. Ми чуємо публічно особисті образи. Я маю на увазі поведінку Жана Беленюка. Те, що він робить, це брудний піар спрямований проти конкурента. Можливо, так робиться в політиці, але в спортивній родині звикли змагатись і конкурувати за правилами. І нехай зараз боротьба йде не на килимі чи фехтувальній доріжці. Це нічого не змінює», – заявив Андрій Мельник.

Він навів приклад діючого президента Сергія Бубки, який Він за роки своєї роботи об’єднав спортивні організації України НОК в межах своїх можливостей надавав і надавав допомогу спортсменам та федераціям, популяризував спорт в Україні і гідно представляє нас у міжнародній олімпійській спільноті.

«Сергій Назарович був видатним спортсменом і став сильним менеджером. Федерація гандболу України дякує йому за його роботу в НОК та бажає успіху в реалізації усіх подальших планів. Хто б не став новим президентом НОК, він має не руйнувати те, що створене, а розвивати. На мій погляд є два реальні кандидати – олімпійські чемпіони Жан Беленюк та Вадим Гутцайт, який також є міністром молоді та спорту України. Вони знаходяться на різних позиціях. Жан – не так давно став депутатом, але все ще більше спортсмен, Вадим – також перемагав на Олімпійських іграх, але він пройшов довший шлях як організатор, тренував збірну України, керував Олімпійською базою “Конча-Заспа”, очолював спортивний департамент Києва, зараз очолює міністерство», – зазначив він.

Андрій Мельник наголосив, що нікому не приємно бачити як розпалюють скандал в українській олімпійській сім’ї і тим більш, коли йде війна.
«Жан говорить про дебати кандидатів. На мій погляд, зараз не та ситуація в країні і не та атмосфера, щоб влаштовувати шоу. Український спорт зараз має бути особливо згуртованим і сильним. Я сам спортсмен в минулому, очолюю Федерацію, спілкуюсь з іншими спортсменами і маю підстави сказати: весь цей бруд – тільки на шкоду нашому спорту. З нетерпінням чекаємо на вибори і нехай переможе той, хто готовий до цієї посади, хто зможе якісно керувати і об’єднати навколо себе олімпійський спорт України. У будь-якому разі усім кандидатом бажаю вдосконалюватись не тільки в плані професіональних, але й людських якостей. Цього має прагнути кожна людина. Говорити можна багато, але потрібні справи та їх результати», -заявив він.

Нагадаємо, керівника олімпійського руху України обиратимуть 17 листопада. На посаду претендують чотири кандидати: Вадим Гутцайт, Жан Беленюк, Ігор Малинський та Олена Білосюк. Сергій Бубка, який керує Національним Олімпійським комітетом з 2005року, балотуватись не буде.

Источник: ukranews.com

  • 0
  • 14.11.2022 15:30

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
15:31
У Бєлгороді палають цистерни з паливом: губернатор каже про обстріл
Україна
15:30
Те, що робить Жан Беленюк на виборах президента НОК, - це брудний піар, - Андрій Мельник
Світ
10:31
Перед зустріччю з Лавровим на G20 британський прем'єр Сунак назвав Росію державою-ізгоєм
Світ
10:04
Ізраїль завдав ракетного удару по авіабазі в Сирії, яку використовують Іран та Росія
Світ
09:45
Китай ще раз попередив Росію про неприпустимість ядерних загроз
Україна
20:14
США підштовхують Україну до переговорів із Росією та натякають на компроміс щодо Криму
Україна
19:01
З Нової Каховки та Таврійська окупанти виводять війська
Україна
18:41
Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та будують укріплення навколо міста
Україна
17:22
Єнота та інших тварин із зоопарку Херсона вкрало російське військове командування: їх вивезли до Криму
Україна
15:30
Під Бахмутом ЗСУ прорвали лінію оборони росіян і суттєво просунулися вглиб
Світ
11:10
Вагнеровці стратили кувалдою колишнього бойовика-зека, який здався Україні: Пригожин назвав це “собачою смертю”
Україна
10:38
США та Україна збудують малий модульний реактор: що це таке
Україна
09:51
Окупанти заявили про “грандіозні пошкодження” на Каховській ГЕС
Україна
08:17
Українська влада може націоналізувати більше приватних компаній: названо умови
Україна
07:35
Дві вантажівки загиблих: ЗСУ нанесли високоточний удар по будівлі з окупантами

Головне

Світ
09:45
Китай ще раз попередив Росію про неприпустимість ядерних загроз
Україна
18:41
Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та будують укріплення навколо міста
Україна
10:38
США та Україна збудують малий модульний реактор: що це таке
Україна
08:17
Українська влада може націоналізувати більше приватних компаній: названо умови
Україна
06:46
Українська авіація вдарила по районах розгортання ворожих військ на Херсонщині
Україна
17:51
В Запоріжжі ППО відбила ворожий удар: уламки ракет впали на вулиці міста
Україна
09:49
Росія повністю знищила енергетичну систему Херсона: коли її відновлять
Україна
08:03
Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях
Світ
18:19
Німеччина виділить мільярд євро з бюджету на 2023 рік для підтримки України
Україна
14:37
Україна звільнила з ворожого полону 45 воїнів ЗСУ
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У Бєлгороді палають цистерни з паливом: губернатор каже про обстріл
Світ
14.11.2022 15:31
ТОР
Те, що робить Жан Беленюк на виборах президента НОК, – це брудний піар, – Андрій Мельник
Україна
14.11.2022 15:30
ТОР
Перед зустріччю з Лавровим на G20 британський прем’єр Сунак назвав Росію державою-ізгоєм
Світ
14.11.2022 10:31

Популярне

ТОР
Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами
12.11.2022 19:19
ТОР
Вагнеровці стратили кувалдою колишнього бойовика-зека, який здався Україні: Пригожин назвав це “собачою смертю”
13.11.2022 11:10
ТОР
З Нової Каховки та Таврійська окупанти виводять війська
13.11.2022 19:01

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com