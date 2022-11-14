Байден та Сі Цзіньпін домовилися рятувати світ

Зустріч лідерів США і Китаю тривала близько трьох годин

Джо Байден та Сі Цзіньпін завершили першу особисту зустріч як лідери США та Китаю на полях саміту G20, яка тривала близько трьох годин.

Як повідомило Bloomberg, обидва лідери закликали до зниження напруги між найбільшими економіками світу.

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У заяві Білого дому зазначили, що за результатами переговорів держсекретар Ентоні Блінкен вирушить до Китаю на знак відлиги у відносинах.

Країни також відновлять переговори щодо зміни клімату, економічної стабільності, а також охорони здоров’я та продовольчої безпеки.

«Радий вас бачити», – сказав Байден Сі Цзіньпіну

«На мій погляд, ми поділяємо відповідальність за те, щоб показати, що Китай і Сполучені Штати можуть керувати нашими розбіжностями, запобігати перетворенню конкуренції на конфлікт і знаходити способи спільної роботи з невідкладних глобальних питань, які вимагають нашої взаємної співпраці», – сказав Байден на початку зустрічі.

«Я вважаю, що світ очікує, що Китай та Сполучені Штати відіграватимуть ключову роль у вирішенні глобальних проблем – від зміни клімату до забезпечення продовольчої безпеки, і що ми зможемо працювати разом. Сполучені Штати готові зробити саме це, працювати з вами, якщо це те, чого ви хочете», – президент США.

«Приємно вас бачити», – сказав у свою чергу Сі Цзіньпін Байдену

«На даний час китайсько-американські відносини перебувають у такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про це, тому що це фундаментальний інтерес наших двох країн і народів, і це те, що міжнародне співтовариство очікує від нас», — сказав Сі через перекладача.

Він також уточнив, що обидві сторони «мають знайти правильний напрямок» та «підняти відносини».

«Державний діяч має думати та знати, куди вести свою країну. Він також повинен думати і знати, як жити з іншими країнами та ширшим світом», — продовжив Сі.

За його словами, людство стикається з безпрецедентними викликами.

«Світ очікує, що Китай і Сполучені Штати належним чином управлятимуть відносинами», – сказав лідер Китаю.

Але є й розбіжності між США і Китаєм

У заяві Білого дому також наголошуються на розбіжностях, у яких йдеться, що Байден «висловив стурбованість з приводу практики КНР у Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу, а також прав людини в ширшому сенсі».

Тайвань став найбільшою гарячою точкою між країнами. Китай розірвав багато рутинні контакти зі США на початку цього року після того, як спікер Палати представників Ненсі Пелосі здійснила візит на самоврядний острів.

Байден неодноразово обіцяв, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.

Байден сказав Сі, що США, як і раніше, віддані політиці одного Китаю, в якій Тайвань не визнаний незалежною державою. Але він «висунув заперечення США проти примусових і дедалі агресивніших дій КНР щодо Тайваню, які підривають мир і стабільність у Тайванській протоці та у ширшому регіоні та ставлять під загрозу глобальне процвітання».