Попередив про наслідки: з’явилися подробиці зустрічі директора ЦРУ та очільника зовнішньої розвідки РФ в Анкарі

Американці розповіли про зустріч Бернса з Наришкіним

Директор ЦРУ Білл Бернс зустрічався з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним в Анкарі у понеділок, 14 листопада.

Як повідомило CNN з посиланням на представника Ради національної безпеки США, зустріч пройшла в рамках зусиль США щодо «спілкування з Росією в частині управління ризиками» та обговорення справ «несправедливо затриманих громадян США».

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«Ми дуже відкрито говорили про те, що ми маємо канали для спілкування з Росією з питань управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності. У рамках цих зусиль Білл Бернс сьогодні перебуває в Анкарі, щоб зустрітися зі своїм колегою з російської розвідки», – сказав речник.

Він підкреслив, що Бернс «не веде будь-яких переговорів».

«Він не обговорює врегулювання війни в Україні. Він передає послання про наслідки застосування Росією ядерної зброї та ризики ескалації стратегічної стабільності. Він також порушить справи несправедливо затриманих громадян США», – додав чиновник.

Він також уточнив, що США проінформували Україну про зустріч перед Бернсом.

«Ми твердо дотримуємось нашого фундаментального принципу: нічого про Україну без України», – сказав речник.