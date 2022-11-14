У Білорусі з нового року можуть оголосити мобілізацію: друкують бланки повісток

У Білорусі військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків повісток для мобілізації.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Йдеться про кількість 50 000 екземплярів.

Термін виконання замовлення – 31 грудня поточного року. Під ялинку.

Нагадаємо, за даними білоруського підпілля, у низці регіонів Білорусі місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію деяких спеціальностей, зокрема водіїв та механіків.

Водночас, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що оголошувати мобілізацію в Білорусі немає необхідності.