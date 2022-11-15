Настав час покласти край війні Росії: Зеленський виступив на саміті G20

На Балі почався саміт G20

Президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку перед учасниками саміту G20 і заявив, що «настав час» покласти край «руйнівній війні» Росії.

Про це повідомила The Guardian.

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«Ми не дозволимо Росії чекати та нарощувати свої сили… Я переконаний, що зараз настав час, коли війну Росії потрібно і можна зупинити», – сказав Зеленський.

Український лідер при цьому підкреслив, що Мінська-3 не буде, маючи на увазі дві угоди щодо припинення конфлікту в Україні, що не відбулися.

За словами Зеленського, Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з її території та виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Зеленський закликав міжнародне співтовариство «закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки» та запобігти повторенню «російської агресії».

«Після здійснення всіх антивоєнних заходів сторонами має бути підписаний документ, який підтверджує закінчення війни», – сказав президент України.

Протягом усього свого виступу він підкреслено дякував лідерам “G19” — за винятком Росії — за те, що вони ясно дали зрозуміти, що «не може бути виправдань ядерного шантажу».

Президента Росії Володимира Путіна у залі не було, але на зустрічі на Балі був присутній його міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Крім того, Зеленський, згадавши бойові дії, що продовжуються біля захопленої росіянами Запорізької АЕС, заявив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою і що Росія перетворила станцію на «радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент».