Окупанти знищили енергооб’єкт, який живив правобережжя Херсонщини та частину Миколаївщини

Окупанти підірвали два трансформатори вагою по 250 тон

Відступаючи з правобережжя Херсонської області, окупанти знищила енергооб'єкт, який живив значні частини Херсонщини та Миколаївщини.

Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

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“Енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області, практично знищений. Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тон, підірвані”, – написав він у Facebook.

Крім того, окупанти розстріляли і розтрощили те, що не зробили вибухи – зал релейного захисту, компресорну, акумуляторну.

“Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати”, – зазначив Кудрицький.

Він додав, що, не зважаючи на це, Укренерго разом з ВЦА, ДСНС і обленерго вже опрацювують схеми заживлення звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей.

“Це не буде просто – сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де ще зовсім недавно точилися тяжкі бої. Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини”, - додав глава Укренерго.

За його словами, більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада.