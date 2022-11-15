В Мелітополі підірвано штаб окупантів в житловому кварталі

В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух в житловому районі на півночі міста.

Про це повідомили місцеві паблики, а потім підтвердив мер Іван Федоров.

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Він уточнив, що вибухнуло біля колишнього 24-го училища, де зосереджене чергове лігво окупантів.

За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху.

Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і поліцейські.

За інформацією місцевих жителів, вибух нібито стався в квартирі у будинку біля училища.