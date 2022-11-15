В Мелітополі підірвано штаб окупантів в житловому кварталі
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух в житловому районі на півночі міста.
Про це повідомили місцеві паблики, а потім підтвердив мер Іван Федоров.
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Він уточнив, що вибухнуло біля колишнього 24-го училища, де зосереджене чергове лігво окупантів.
За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху.
Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і поліцейські.
За інформацією місцевих жителів, вибух нібито стався в квартирі у будинку біля училища.
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- 15.11.2022 08:47
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