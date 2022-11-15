Китай скоротив закупівлю російської нафти

Китай скоротив закупівлю російської нафти

Китай суттєво скоротив закупки російської нафти

Китайські нафтопереробні заводи зменшують закупівлі російської нафти з постачанням у грудні в умовах неминучих санкцій Європейського союзу та невизначеності щодо обмеження цін на нафту з РФ.

Про це повідомило Reuters із посиланням на торгові джерела.

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За словами трейдерів, споживачі придбали від п’яти до семи партій ESPO (марка сибірської нафти, що постачається трубопроводом Східний Сибір — Тихий океан, ВСТО), тоді як у середньому Росія експортує близько 30 партій палива на місяць. Джерела також розповіли, що китайські підприємства оплачували постачання з нижчою премією, ніж, наприклад, два тижні тому.

Деякі незалежні нафтопереробні заводи купили альтернативні постачання з Бразилії та Західної Африки, щоб застрахуватися від перебоїв із російською нафтою у грудні, незважаючи на більш високі ціни.

Державні підприємства також стали закуповувати менше російської нафти, щоб уникнути ризиків санкцій після того, як накопичили значні запаси палива в попередні два місяці.

Нагадаємо, другий головний імпортер російської нафти — Індія — може відмовитися від закупівель російської нафти. Це може статися через подорожчання фрахту, країна в такому разі перейде на імпорт з Африки та Близького Сходу.

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  • 15.11.2022 09:05
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