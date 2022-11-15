СБУ відкрила провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра».

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русскій мір».

“Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників”, – сказано в повідомленні.

Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, що раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що даний інцидент не залишиться без відповідної реакції.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, священник та викладач Київської православної богословської академії Михайло Омелян в своєму Facebook опублікував відео, де на території Києво-Печерської Лаври йде молебень за Росію.

Зокрема там лунала пісня “Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь”.

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