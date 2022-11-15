У російському Бєлгороді готуються до обстрілів: у місті створюють систему укриттів

У російському Бєлгороді готуються до обстрілів: у місті створюють систему укриттів
На вулицях російського Бєлгорода, обласного центру Бєлгородської області, що межує з Україною, створять комплексну систему укриттів.

Про це заявив виконувач обов’язків мера міста Валентин Демідов.

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Він уточнив, що на міських вулицях планують розмістити вивіски та покажчики з адресами найближчих укриттів. Крім того, влада готується опублікувати інтерактивну карту бомбосховищ, щоб «всі жителі могли швидко орієнтуватися».

В.о. білгородського мера також пояснив, що фахівці обійшли всі приміщення у житлових будинках та на підприємствах міста для відбору придатних місць.

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  • 15.11.2022 11:24
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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