Патрушев вимагає захистити Росію від українських ДРГ: потрібна ППО та засоби контрбатарейної боротьби
Патрушев поскаржився на українські ДРГ в Росії
Секретар Ради безпеки РФ Патрушев вимагає посилити прикриття критично важливих об'єктів Центральної Росії засобами ППО та контрбатарейної боротьби.
Про це повідомило РИА Новости.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Слід вжити заходів щодо нарощування сил і засобів протиповітряної оборони та контрбатарейної боротьби з метою прикриття районів розташування критично важливих та потенційно небезпечних об’єктів», – сказав Патрушев.
За його словами, у Центральній Росії, особливо у прикордонних регіонах, активізувалися українські розвідувально-диверсійні групи.
Він також повідомив, що нібито було скоєно 23 теракти і похвалився, що 9 “диверсій” вдалося запобігти.
Від “взяти Київ за три дні” до “захистити Центральну Росію від українських ДРГ” минуло лише 9 місяців. Все іде за планом.
- 265
- 15.11.2022 13:30
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: