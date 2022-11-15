Патрушев вимагає захистити Росію від українських ДРГ: потрібна ППО та засоби контрбатарейної боротьби

Патрушев поскаржився на українські ДРГ в Росії

Секретар Ради безпеки РФ Патрушев вимагає посилити прикриття критично важливих об'єктів Центральної Росії засобами ППО та контрбатарейної боротьби.

Про це повідомило РИА Новости.

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«Слід вжити заходів щодо нарощування сил і засобів протиповітряної оборони та контрбатарейної боротьби з метою прикриття районів розташування критично важливих та потенційно небезпечних об’єктів», – сказав Патрушев.

За його словами, у Центральній Росії, особливо у прикордонних регіонах, активізувалися українські розвідувально-диверсійні групи.

Він також повідомив, що нібито було скоєно 23 теракти і похвалився, що 9 “диверсій” вдалося запобігти.

Від “взяти Київ за три дні” до “захистити Центральну Росію від українських ДРГ” минуло лише 9 місяців. Все іде за планом.