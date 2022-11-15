«Сама ЧЕСНА»: як псевдоактивістка Ірина Федорів заробляє на життя чорнухою і шантажем

«Війна все спише» – думка, властива багатьом політичним діячам України ще з 2014 року, зараз є ще актуальнішою.

І якщо традиційно вважається, що війна має приховати розграбування державного майна, то у випадку України мова також йде і про «другий шанс» для громадських та політичних діячів різних рівнів.

Великі надії на війну покладає псевдоактивістка Ірина Федорів, відома в Україні як одна з лідерів руху «ЧЕСНО» та головна редакторка сайту chesno.org.

У вузьких колах Ірина Федорів більше відома як політтехнолог та професійна «чорнушниця» з навищими в Україні цінами. Завдячує своїм надприбуткам Ірина відомому громадському руху «ЧЕСНО», який вже багато років працює в Україні.

Саме робота в «ЧЕСНО» дозволяє Ірині Павлівні називати свою роботу зі знищення репутації будь-якої особи або організації «боротьбою з корупцією». Та перш ніж перейти безпосередньо до розбору методів роботи «самої ЧЕСНОї» чорнушниці, треба згадати, як вона йшла до того успіху, який має сьогодні.

Чорнушниця Януковича та авторка перших казок про «біолабораторії» та «ядерні могильники» в Україні

В побудові кар’єри Ірина Федорів б’є всі рекорди. У 2005 році, ще зовсім юна 21-річна студентка, вона вже стає керівником інформаційно-аналітичного відділу програми «Вікна-Новини» на телеканалі СТБ. При цьому попередній досвід роботи Ірина Павлівна мала зовсім скромний: 1 місяць на посаді журналістка в Чернігівській обласній державній ТРК та 9 місяців на посаді асистента медіа-юриста Internews-Network.

Протягом наступних 10 років Ірина Федорів стабільно працювала на телеканалі СТБ, налагоджуючи зв’язки зі ЗМІ, колегами-журналістами, політиками та державними службовцями.

Одними з її найкращих друзів на той час були представники «Партії Регіонів» та дотичні до них люди. Як політтехнолог і високопоставлена співробітниця великого телеканалу, Ірина Федорів могла приносити багато користі донецьким мафіозі – і приносила.

Завдяки своїм політичним зв’язкам та знайомствам, завдяки доступу до формування інформаційної повістки на СТБ, вона виявилася достатньо корисною, щоб у 2011 році з нею вирішив зустрітися особисто Віктор Янукович, який на той час вже став президентом України.

Після цієї зустрічі розпочинається масштабна інформація кампанія з висвітлення корупційної діяльності Юлії Тимошенко, апогеєм якої стає незаконний арешт та ув’язнення головної на той час політичної суперниці Януковича.

Неважко здогадатися, хто саме організував кампанію з дискредитації Тимошенко, підключивши до цього не лише ЗМІ, а й різноманітних громадських діячів, які після 2014 року стали об’єднуватися в «антикорупційні ГО».

Зауважимо, що це не єдина велика чорнушна кампанія, організована Іриною Федорів на замовлення клану Януковича. Ще з 2005 року, коли Ірина тільки прийшла на СТБ, «донецькі» активно почали вкладати гроші в пропаганду проти тодішнього президента Віктора Ющенка, проти євроінтеграції України, проти НАТО і Міжнародного валютного фонду.

У східних областях України з 2005 року активно поширювалися газети зі статтями про те, що Україну хочуть захопити сатанисти з МВФ та перетворити нашу країну на полігон для зберігання ядерних відходів.

Там же були міфи про біолабораторії США, страшні казки про НАТО та інші казки, які сьогодні ми регулярно бачимо в російській пропаганді.

На фон цього, «трешове» спрямування телеканалу СТБ, загальновідомому в Україні завдяки різним «битвам екстрасенсів» та іншим шоу подібного характеру, не є випадковим. Ірина Федорів, яка на момент активізації таких кампаній з поширення абсурду про ядерні могильники, біолабораторії та інші нісенітниці, вже була керівницею одного з відділів СТБ.

Саме вона з одного боку допомагала «Партії Регіонів» поширювати анти-західну відверто абсурдну пропаганду в Україні, а з іншого боку Ірина Федорів працювала над створенням розважального «треш-контенту» по типу «битви екстрасенсів» та іншого інформаційного сміття, привчаючи українців до того, що абсурдні речі – це нормально.

Результатом роботи Федорів та цілої команди інших «чорнушників» стало те, що президентські вибори 2010 року в Україні проходили в умовах антизахідних та проросійських настроїв серед українців. Зрештою переміг Віктор Янукович і почалося знищення Збройних Сил України шляхом тотального розпродажу військової техніки, зброї та спорядження, зменшення кількості особового складу та інші речі, спрямовані на послаблення України.

У 2013 році почалася Революція Гідності, пізніше Януковича скинули, а росія окупувала Крим і розв’язала війну в Донецькій та Луганській областях.

Ірина Федорів тим часом шукала собі нових клієнтів, залишаючись на посаді на телеканалі СТБ, але прибутки стрімко падали, адже основні клієнти – донецькі «регіонали» разом з кланом Януковича – втекли.

Тому в 2015 році Федорів пішла з СТБ та долучилася до громадського руху «ЧЕСНО», в якому побачила для себе нові перспективи заробітку.

Як чорнушниця Ірина Федорів знову опинилася «на коні» та повернула собі «найвищий прайс» як за часів Януковича – розповідаємо далі.

«Все ЧЕСНО»: платіть гроші, а ми не будемо вас мочити

Корупція – одна з найважливіших проблем України. Це визнають як громадяни країни «всередині», так і міжнародні партнери «ззовні». Наша країна досягає неабияких успіхів у боротьбі з нею, але все ще залишається багато проблем для вирішення.

Одна з них – псевдоборотьба з корупцією, яка є не менш «прибутковою справою», ніж розкрадання державного майна і грошей платників податків.

Ірина Федорів одна з тих, хто сьогодні стоїть на вершині піраміди «антикорупційних заробітків». Мережа учасників руху «ЧЕСНО» покриває всю Україну – його представники є в кожному обласному центрі та великому місті.

Завдяки цьому легко можна знаходити потенційних клієнтів і жертв. Клієнти – явище більше «сезонне» та прив’язане до виборів, коли рух «ЧЕСНО» має можливість приховано агітувати за будь-яких кандидатів, називаючи їх ЧЕСНИМИ.

Жертви – більш «універсальні». Будь-який український бізнесмен так чи інакше пов’язаний з громадською та політичною діяльністю – це відкриває двері для Ірини Федорів та її поплічників для шантажу та вимагання хабарів.

Нам вдалося отримати скріни переписки від одного колишнього високопоставленого держслужбовця, бізнесмена та забудовника, чию справу сьогодні розслідують правоохоронці.

Ця людина особисто спілкувалася у WhatsApp з Іриною Федорів, яка вимагала спочатку 10, а пізніше й 15 тисяч доларів США.

Як бачимо з переписки, головний редактор сайту «ЧЕСНО» дуже впевнена в собі та своїй безкарності, адже на неї працює репутація всього руху, який користується довірою з боку українців, українських ЗМІ та міжнародних донорів, що спонсорують діяльність подібних організацій.

В «арсеналі» Ірини Федорів, завдяки якому вона відчуває свою могутність, ціла низка засобів та інструментів:

Блоги на сайтах різних українських ЗМІ;

Зв’язки з журналістами;

Зв’язки з держслужбовцями та правоохоронними органами;

Зв’язки з міжнародними організаціями та європейськими й американськими політиками;

Мережа активістів та прихильників по всій Україні;

Публічна репутація руху «ЧЕСНО».

Завдяки цьому псевдоактивістка може дозволити собі шантажувати будь-кого, а для клієнтів встановлювати найвищі ціни в Україні за свої послуги як політтехнолога.

Гроші не пахнуть, якщо все ЧЕСНО, чи не так?

Наостанок хочемо звернутися до USAID, Міжнародного фонду «Відродження», UKAID, ООН та взагалі всіх організацій, які фінансово підтримують рух ЧЕСНО.

Шановні друзі України! Ми вдячні за вашу підтримку в боротьбі з корупцією в нашій країні, але просимо звернути увагу на Ірину Павлівну Федорів та подібних їй псевдоактивістів, які лише імітують боротьбу з корупцією, а самі стали її вірними союзниками.

Заангажовані публікації руху «ЧЕСНО», які роблять десятки його представників під час виборчих кампаній, руйнують українську демократію, змушуючи людей вірити в недоброчесність одних і святість – інших.

Все це відбувається в тому числі за ваші гроші, тому лише ви можете покінчити з тим, що ми називаємо «корумпованою антикорупцією».