Ситуація критична: в Україні через ракетні удари почались екстрені відключення електрики

У Києві та багатьох містах України частково зникла електрика

Через масовану ракетну атаку на енергетичні об'єкти в Україні розпочали екстрені відключення електрики.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Він назвав ситуацію критичною.

“Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень”, написав Тимошенко.

Він додав, що “Укренерго” вимушена розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

“Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені”, – додав замглави ОП.