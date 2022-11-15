Найбільший удар з початку війни: окупанти випустили по Україні близько 100 ракет
Быльшість ударів була направлена на енергетику
Російські війська сьогодні завдали по Україні найбільшого удару з початку війни, випустивши близько 100 ракет по українських містах.
Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Є робота ППО. Є збиття по всій Україні. Вже випущено 80 ракет і летить ще 20. Окупанти перевищили 10 жовтня, тоді було 84 ракети, а сьогодні вже сотня», – розповів він.
Також Гнат розповів, які ракети і зввідки окупанти застосували для масованого обстрілу.
«Можемо сказати типи ракет. Це ракети Х-101 та Х-555, традиційно з Каспію та Ростовської області. Основна маса ракет повітряного базування. Решта ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря», – зазначив він.
Також президент Володимир Зеленський у короткому зверненні до громадян зазначив, що ворог вже випустив 85 ракет і близько 20 можуть ще підлетіти.
Він уточнив, що більшість з них була направлена на об’єкти енергетичної інфраструктури.
- 55
- 15.11.2022 18:02
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: