Найбільший удар з початку війни: окупанти випустили по Україні близько 100 ракет

Найбільший удар з початку війни: окупанти випустили по Україні близько 100 ракет

Быльшість ударів була направлена на енергетику

Російські війська сьогодні завдали по Україні найбільшого удару з початку війни, випустивши близько 100 ракет по українських містах.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Є робота ППО. Є збиття по всій Україні. Вже випущено 80 ракет і летить ще 20. Окупанти перевищили 10 жовтня, тоді було 84 ракети, а сьогодні вже сотня», – розповів він.

Також Гнат розповів, які ракети і зввідки окупанти застосували для масованого обстрілу.

«Можемо сказати типи ракет. Це ракети Х-101 та Х-555, традиційно з Каспію та Ростовської області. Основна маса ракет повітряного базування. Решта ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря», – зазначив він.

Також президент Володимир Зеленський у короткому зверненні до громадян зазначив, що ворог вже випустив 85 ракет і близько 20 можуть ще підлетіти.

Він уточнив, що більшість з них була направлена на об’єкти енергетичної інфраструктури.

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  • 15.11.2022 18:02
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