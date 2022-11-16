Російська ракета в Польщі: після розмови зі Столтенбергом і Байденом Дуда скликає Раду нацбезпеки

Дуда скликає Раду нацбезпеки

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом США Джо Байденом через падіння російської ракети недалеко від кордону з Україною

Як повідомив Столтенберг за підсумками розмови, НАТО стежить за ситуацією, і члени Альянсу проводять тісні консультації. «Важливо, щоб усі факти були встановлені», – написав він у Twitter.

В канцелярії польського президента за підсумками розмови зазначили, що Варшава верифікує обґрунтованість застосування статті 4 Договору про НАТО.

Там також повідомили про розмову Дуди з Байденом, але поки що її подробиць у відкритому доступі немає.

Пізніше стало відомо, що Дуда скликає на 12:00 в середу засідання Ради національної безпеки.

Нагадаємо, у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, російська ракета перетнула повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.