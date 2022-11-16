Безпілотник атакував нафтопровід «Дружба» в Орловській області РФ

Росіяни стверджують, що атаку здійснив український БПЛА

Безпілотник атакував термінал нафтопроводу "Дружба" в Орловській області.

Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

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Зазначено, що це вперше після початку війни в Україні, коли дрони залітають так далеко.

“За нашою інформацією, сьогодні близько 4:30 ранку, ймовірно, український БПЛА скинув вибухівку на нафтовий термінал станції «Сталевий Кінь». Повз — загоряння не сталося, пошкодження мінімальні, жертв немає”, – сказано у повідомленні.

У той же час губернатор області Андрій Кличков повідомив, що «імовірно безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази» в селі Сталевий Кінь.

З його слів, постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби.

Відстань від українського кордону до місця вибуху – 175 км.