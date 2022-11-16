Китай відреагував на падіння ракети у Польщі

МЗС Китаю закликав всіх до спокою

Міністерство закордонних справ Китаю закликало до спокою в середу після того, як Польща заявила, що «ракета російського виробництва» впала на фермі неподалік її кордону з Україною, вбивши двох людей.

Про це повідомило CNN.

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Відповідаючи на запитання про інцидент на регулярному брифінгу, прессекретар МЗС Мао Нін сказала, що всі сторони мають «зберігати спокій, виявляти стриманість та запобігати ескалації ситуації».

«Позиція Китаю з українського питання була послідовною та чіткою. Вкрай важливо брати участь у діалогах та переговорах для мирного врегулювання кризи», — сказала Мао.

Хоча Китай послідовно закликає до припинення воєнних дій в Україні, він відмовляється засудити вторгнення Росії. Натомість Пекін закликав визнати «законні інтереси безпеки всіх сторін», звинувачуючи у конфлікті США та НАТО.

Пекін і Москва стали близькими партнерами в останні роки, оскільки обидва стикаються з напруженістю у відносинах із Заходом, а Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін заявили, що дві країни мали «безмежне» партнерство за кілька тижнів до початку вторгнення Росії.

Досі Пекін не надав Москві прямої військової чи фінансової допомоги, яка б могла викликати санкції з боку Вашингтона. Тим часом китайські державні ЗМІ раніше повідомляли про підтримку лідером Сі Цзіньпіном міжнародних мирних переговорів як механізму припинення війни.