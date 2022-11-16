Ситуація складна: Кличко розповів, що буде зі світлом і теплом у Києві
Ситуація з енергопостачанням в столиці, як і в багатьох регіонах країни, складна.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.
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“Мережа електропостачання Києва об’єднана з національною системою енергопостачання. І вчора ворог поцілив у багато об’єктів в Україні. Саме з цим були пов’язані масові відключення світла”, – пояснив він.
За словами Кличка, наразі систему стабілізували. Але ситуація з дефіцитом енергії залишається складною.
Тому, за розпорядженням «Укренерго», застосовують погодинні а також аварійні відключення електроенергії. Роблять це енергетики, щоб зберегти керованість енергосистеми.
“Що стосується теплопостачання. Хочу зазначити, що незважаючи на всі складності – тепло зараз в оселях киян є”, – зазначив Кличко.
Він також додав, що об’єкти критичної інфраструктури столиці забезпечені генераторами та пальним на випадок відключень.
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- 16.11.2022 12:14
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