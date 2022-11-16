Україна повідомляла США та союзникам про спробу перехоплення російської ракети біля кордону Польщі

Українська ППО намагалася перехопити російську ракету білья польского кордону

Українські військові повідомили США та союзників, що вони намагалися перехопити російську ракету протягом періоду часу та поблизу місця ракетного удару по Польщі

Про це повідомило CNN із посиланням на американського чиновника.

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Незрозуміло, чи є ця ракета ППО тією, що впала в Польщі, але ця інформація вплинула на поточну оцінку удару США.

Представник Пентагону послався також на коментар президента США Джо Байдена вчора ввечері: «Малоймовірно, враховуючи траєкторію, що її запустили з Росії. Але подивимося. Подивимося».