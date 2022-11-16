У мережі з’явилися фото машини Стремоусова зі слідами куль

У мережі з’явилися фото машини Стремоусова зі слідами куль

Кажуть, що авто все ще стоїть на трасі

У мережі з'явилися фотографії нібито автомобіля херсонського колаборанта Кирила Стремоусова після смертельної ДТП - на ньому видно сліди куль.

Знімки виклав керівник російського руху «За правду» Роман Хренов.

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«Машина Кирила Стремоусова так і стоїть на трасі. На ній чітко видно сліди від куль», – написав він.

Однак незабаром він видалив пост, але фотографії вже розійшлися по мережі.

Автомобіль Стремоусова розстріляли з автоматичної зброї

Автомобіль Стремоусова розстріляли з автоматичної зброї

Підтверджень того, що саме на них автомобіль Стремоусова, немає. Проте збігається марка та наявність броні – гауляйтер розбився на броньованому Lexus.

Крім того, у машин схожі пошкодження, зокрема, однаково відбитий задній бампер.

Водночас, російські пропагандисти кинулися спростовувати версію про можливий розстріл авто. За їхніми словами, сліди від куль з’явилися вже після аварії, коли фахівці нібито перевіряли шибки на міцність.

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  • 16.11.2022 18:22
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