Відповідальність – на Росії: Білий дім зробив офіційну заяву щодо ракети в Польщі

Відповідальність за падіння в Польщі ракети та загибель двох людей несе Росія, яка обрушила на Україну шквал ракет, спеціально призначених для знищення цивільної інфраструктури.

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там наголосили, що хоч би які були остаточні висновки розслідування інциденту, очевидно, що Україна мала і має повне право захищати себе.

Також у заяві наголосили, що США повністю довіряє розслідуванню польського уряду щодо вибуху та високо оцінює його професіоналізм та продуманість.

“Ми не випереджатимемо їхню роботу і залишаємось у тісному контакті з нашими польськими колегами, оскільки все ще збираємо інформацію. Ми не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Польщі Анджея Дуди про те, що цей вибух, найімовірніше, був результатом вибуху української ракети ППО, яка, на жаль, впала на території Польщі”, – йдеться у документі.

Також адміністрація США пообіцяла продовжувати оцінювати та відкрито ділитися будь-якою новою інформацією у міру її надходження. Крім того, США підтримуватимуть тісний контакт із українцями щодо будь-якої інформації, яка може доповнити картину того, що сталося.

“Ми знову висловлюємо солідарність із народом України та співчуваємо у зв’язку із втратами, понесеними ним внаслідок цих варварських авіаударів. Ми знаємо, що в результаті мільйони українців залишилися без електрики, води та предметів першої потреби. Наші думки та молитви знову звернені до близьких двох трагічно загиблих польських громадян”, – резюмували у Білому домі.