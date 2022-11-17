Внаслідок ракетного удару по Україні постраждали дві АЕС, – МАГАТЕ

Внаслідок ракетного удару по Україні постраждали дві АЕС, – МАГАТЕ

Дві АЕС постраждали внаслідок ракетної атаки росіян

Від російського масованого ракетного удару постраждали Хмельницька та Рівненська атомні електростанції.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

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Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) у вівторок, 15 листопада, втратила весь доступ до електромережі, що змусило покладатися на дизельні генератори для резервного живлення.

Чотири діючі лінії електропередачі об’єкта були поступово втрачені протягом двох з половиною годин через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі країни, повідомила Україна МАГАТЕ. Протягом цього періоду два реактори станції було зупинено, що призвело до припинення постачання електроенергії споживачам.

Понад дев’ять годин о 03:45 вранці 16 листопада станція відновила електропостачання за межами майданчика через дві резервні лінії електропередачі потужністю 330 кіловольт (кВ), і дизельні генератори були зупинені. Одна з цих ліній була знову втрачена приблизно за годину і відновлена ​​лише об 11:25. Два реакторні блоки залишаються в режимі зупинки.

Інша атомна електростанція, також розташована на заході України – Рівненська – втратила зв’язок із однією зі своїх ліній електропередачі 750 кВ учора вдень. В результаті АЕС знизила свою вихідну потужність, і один із чотирьох її блоків було автоматично відключено. У середу о 04:00 завод збільшив потужність одного зі своїх інших блоків, щоб продовжити постачання електроенергії до української мережі.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав те, що сталося «дуже тривожною подією».

“Вона показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими стикаються всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої ​​війни, а не лише Запорізька атомна електростанція. У той час, як на Хмельницькій АЕС тепер повернулася зовнішня енергетика, вчорашня втрата електроенергії ясно демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в Україні може раптово погіршитися, збільшивши ризик ядерної аварійної ситуації”, – сказав він.

Втрата електроенергії на ХАЕС сталася лише через день після того, як МАГАТЕ оголосило, що найближчими тижнями направить місії з ядерної безпеки на цю АЕС, Рівненську та Южно-Українську АЕС, а також до Чорнобиля. Місії організуються на прохання України.

«Ми будемо на цих атомних електростанціях у найближчому майбутньому в рамках нашої постійної допомоги Україні у її зусиллях щодо підтримки ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії під час конфлікту», – сказав Гроссі.

Нагадаємо, група експертів МАГАТЕ вже постійно присутня на ЗАЕС.

  • 21
  • 17.11.2022 06:49
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