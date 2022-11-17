Росіяни почали обстрілювати Херсон та мінувати Каховку
Окупанти мінують і знищують об'єкти інфраструктури на правому березі Дніпра
Російські окупанти почали обстрілювати населені пункти звільненої частини Херсонської області.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Минулої доби на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів росіян зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.
Там також додали, що у Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження силами оборони його позицій.
У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.
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- 17.11.2022 07:26
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