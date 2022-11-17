У Росії зник глава генштабу Герасимов

Герасимов не вийшов на зв'язок з Міллі та взагалі зник з медійного простору

Останніми тижнями глава російського генштабу Валерій Герасимов майже повністю зник із медійного простору, з ним також не зміг зв'язатися колега зі США.

Про це повідомила ВВС.

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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал армії США Марк Міллі намагався у вівторок поговорити з Герасимовим, але йому це так і не вдалося.

Як розповів Міллі на пресконференції в Пентагоні в середу, він хотів обговорити з Герасимовим інцидент із падінням ракети на сході Польщі, внаслідок якого загинули двоє людей.

За словами генерала, протягом вівторка він неодноразово телефоном спілкувався з колегами в Україні та Польщі, зокрема з головою генштабу ЗСУ Валерієм Залужним, а також з головами збройних сил інших європейських країн.

«Мої співробітники намагалися поєднати мене з генералом Герасимовим, але безуспішно», – нарік Міллі.

Видання зазначило, що зникнення Герасимова з медійного простору може бути пов’язане із невдоволенням у Кремлі тим, як розвиваються події в Україні, провину за які там покладають на військове керівництво.