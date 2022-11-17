У Стамбулі домовилися про продовження «зернової угоди» на чотири місяці

Гарантами виконання зернової угоди залишилися ООН та Туреччина

Роботу "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів продовжено ще на 120 днів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Рішення про це було ухвалено у Стамбулі, гарантами реалізації ініціативи, за його словами, залишилися ООН та Туреччина.

За словами міністра, Україна також офіційно звернулася до партнерів із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на рік та додати до неї порт Миколаєва.

З 1 серпня Україна в рамках ініціативи щодо безпечного транспортування сільгосппродукції через Чорне море експортувала понад 11 млн. тонн сільгосппродукції до 38 країн.

Це значний обсяг, але недостатній. У світового ринку немає можливості замінити українську агропродукцію у найближчій перспективі. Водночас можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу”, – зазначив Кубраков.