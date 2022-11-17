В Мелітополі окупанти виганяють тяжкохворих з лікарні: завозять своїх поранених

В Мелітополі окупанти захопили міську лікарню для своїх поранених

В окупованому Мелітополі цивільним наказано залишити стаціонар лікарні невідкладних станів.

Про це повідомив мер Іван Федоров.

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Він додав, що рідних пацієнтів також виганяють, не даючи можливості побачити хворих та отримати консультацію лікаря.

За словам Федорова, саме у цьому медзакладі лікуються прооперовані та ті, життя яких залежить від оперативно наданої допомоги.

“Але рашистам байдуже на городян – вони фактично захопили лікарню, щоб рятувати своїх «трьохсотих», – зазначив мер.

Також він додав, що минулої ночі в лікарню в Мелітополі привезли більше десяти загарбників з травмами різного ступеня тяжкості.

Їх нібито дістають з-під завалів у школі с. Михайлівка.