В Мелітополі окупанти виганяють тяжкохворих з лікарні: завозять своїх поранених
В Мелітополі окупанти захопили міську лікарню для своїх поранених
В окупованому Мелітополі цивільним наказано залишити стаціонар лікарні невідкладних станів.
Про це повідомив мер Іван Федоров.
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Він додав, що рідних пацієнтів також виганяють, не даючи можливості побачити хворих та отримати консультацію лікаря.
За словам Федорова, саме у цьому медзакладі лікуються прооперовані та ті, життя яких залежить від оперативно наданої допомоги.
“Але рашистам байдуже на городян – вони фактично захопили лікарню, щоб рятувати своїх «трьохсотих», – зазначив мер.
Також він додав, що минулої ночі в лікарню в Мелітополі привезли більше десяти загарбників з травмами різного ступеня тяжкості.
Їх нібито дістають з-під завалів у школі с. Михайлівка.
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- 17.11.2022 12:55
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