У Німеччині зіткнулися два потяги із пропаном
У Німеччині зіткнулися товарні потяги
У Німеччині зіткнулися два товарні поїзди, які перевозили цистерни з пропаном.
Про це повідомляє Bild.
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Важливу залізничну лінію Ганновер-Берлін закрито через аварію, що сталася близько 3:30 ранку.
За словами представника пожежної охорони, один товарний поїзд зупинився на стоп-сигналі, після чого другий поїзд в’їхав у нього.
Внаслідок зіткнення пошкоджено цистерни з пропаном, також зірвано кілька сотень метрів ліній електропередач.
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- 17.11.2022 13:33
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