Как преступная группировка «Химпром» под кураторством ФСБ торгует наркотиками вместе с главным пограничником Украины Дейнеко

Пока украинская армия самоотверженно отбрасывает врага с территории страны, наступило время циничных историй. Вернее, именно сейчас и надо такие истории рассказывать. Особенно если они о коррупции среди высшего руководства пограничников, связанных в один мафиозный узел с российскими уголовниками и ФСБ.

Журналистам стали доступны очень любопытные разыскные материалы. Из них следует, что руководитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), целый генерал-майор Сергей Дейнеко набивает карманы от контрабандной торговли наркотическими веществами и контрафактными сигаретами.

Группа контрабандиста Дейнеко

Сергей Дейнеко, уроженец российской федерации, был назначен на должность председателя ГПСУ в июне 2019 года. Но в пограничной службе считается прожженным схемщиком, в органах он с 1996 года. Руководил и региональными управлениями. Особо отметим, что при Януковиче он был начальником Луганского пограничного отряда (2011-2014 гг.).

О его коррупционных связях и огромном состоянии журналисты уже подробно писали. На первый взгляд все банально для украинских чиновников. С поправкой на специфику работы пограничников – это контроль контрабандных потоков при любой власти. Умение переобуваться и делиться награбленным – это обязательное условие выживания в системе хамелеонов подобных Дейнеко.

Иначе как объяснить тот факт, что он пришелся в 2014 году ко двору Петра Порошенка. При том что Дейнеко всегда был подручным «смотрящего» за Луганском Александром Ефремовым. Чем смог наколотить себе состояние на контрабанде нефтепродуктов из россии. Впоследствии спас самопровозглашенного «губера ЛНР» Болотова, который был человеком Ефремова. Болотова задержали пограничники, но каким-то чудным образом тому удалось освободиться из плена.

Есть в биографии Дейнеко и интересный «алкогольно-сигаретный» след. Председатель ГПСУ всегда искал самые прибыльные темы, а это ГСМ, , нелегальная миграция, алкоголь, сигареты, наркотики (о них позже).

Напомним, что журналисты провели множество расследований о связях Дейнеко с легендарным контрабандистом, экс-нардепом, экс-министром и бывшим главой администрации Ющенко Виктором Балогой. Последний главарь одной из крупных контрабандных группировок в западной части Украины (одна из специализаций как раз контрабанда табачных изделий). Ближайший подельник Балоги – тоже экс-нардеп Василий Петевка.

Оперативники установили, что «смотрящим» и «связным» с этими контрабандистами в западном регионе от Дейнеко всегда был Владимир Шеремет, начальник пресс-службы Западного регионального управления ГПСУ Владимир Шеремет. Шеремет также плотно связан со всеми львовскими контрабандистками. По инсайдерской информации, во время вторжения россии в Украину 24 февраля лично возглавлял переброску всех сбережений Дайнеко (деньги, драгоценности) в Польшу.

Опытный взяточник всегда окружал себя тщательно подобранными ставленниками, которых устраивал на ключевых направлениях и должностях. Одно из самых удачных таких продвижений – бывший начальник управления информации (внешняя разведка ГПСУ) Вячеслав Демченко сейчас и.о. председателя Гостаможслужбы. Куда уж круче назначение.

Верным исполнителем схем в ГПСУ остается Денис Цяцкун. Сейчас о начальник Управления внутренней безопасности ГПСУ. Он по инсайдерской информации самый доверенный человек Дейнеко и выполняет функции казначея всей группировки коррупционеров в Госпогранслужбе. Дружат подельники Цяцкун с Дейнеко с 1999 года. Цяцкун был подчиненным Дейнеко, когда тот руководил погранслужбой в Луганской области.

Курирует в группировке денежные потоки директор Департамента оперативной деятельности ГПСУ Зюзько.

У главы Госпогранслужбы есть еще один ключевой персонаж – Юрий Петров. Ранее возглавлял Луганский пограничный отряд. Сейчас назначен на высшую должность в Восточное региональное управление. Формально он руководит боевыми действиями органов службы, возглавляя оперативно-военное управление из Харькова. При этом создал самый высокий уровень напряженности в коллективе, не доверяет личному составу.

В действительности же Петров «смотрящий» от Дейнеко за всей противоправной деятельностью на участке Восточного РУ. А это ключевые фронтовые области – Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая и Запорожская.

Если бы Дейнеко просто продолжал заниматься только контрабандой на западных рубежах страны, то это была бы одна привычная для украинских обывателей картина. Но похоже делки перешли черту во время войны.

Журналисты ранее не писали о связях группировки Дейнеко с российскими уголовниками. А эта связь уже граничит с государственной изменой.

Проект ФСБ – ОПГ «Химпром»

По информации издания, оперативникам удалось установить контакты Дейнеко и его окружения с так называемой организованной преступной группировкой «ХимПром».

Понятно, что в связи с войной движение товаров на границе с россией прекращено. Тем не менее, он курирует потоки поставок в Украину из рф прекурсоров. Это сырье для изготовления наркотических психотропных веществ – амфетамина и альфа-PVP.

А точнее Петров полностью прикрывает деятельность и схемы поставок так называемой наркогруппировки «ХимПром». Ключевой участник и связной в Украине от этой группировки – теневой криминальный лидер контрабанды в Сумах Сергей Семенник (см фото).

Ключевой участник наркогруппировки в Украине Сергей СеменникСергей Семенник, по данным оперативников, курирует поставки прекурсоров из россии в Украину, а также имеет плотные связи с сотрудниками ФСБ рф. Он был причастен к убийству Дмитрия Лисицы, конкурента по контрабандному бизнесу. По неофициальной информации, убитый Дмитрий Лисица был известным в области контрабандистом по прозвищу «Лис». Теперь следователи предполагают, что именно его опасная профессия и стала причиной зверского убийства.

При этом в схеме не обошлось без ведомства, которое должно такие схемы уничтожать. Одним из сотрудника главных «решал» здесь является сотрудник СБУ Игорь Слыш.

Деятельность последнего, по разыскной информации, напрямую финансирует лидер ОПГ «ХимПром» Егор Буркин, гражданин россии (г. Башкортостан).

Егор Буркин, гражданин рф, главарь ОПГ «ХимПром»Следует отметить, что это ОПГ создавалось под руководством ФСБ, которое и обеспечивало ему документарное прикрытие в Украине. Пребывая ранее на нашей территории Буркин пользовался документами гражданина Украины на имя Левченко Егор Васильевич или Ермолаев Артем Александрович.

Детальнее связи ключевых персонажей ОПГ «ХимПром» (граждане как россии, так и Украины) описаны на схеме ниже. Остановимся лишь на нескольких из них. Правая рука Егора Буркина – Александр Щипцов, он же Яшин, Саша или Шура Печерский. Тоже гражданин РФ.

Александр Щипцов (Печерский), гражданин рф, правая рука главаря ОПГ «ХимПром»Щипцов с 2013 года пребывает в Украине по поддельному паспорту, выданному ранее на имя Александра Печерского Александра. В мае 2017 года Щипцов-Печерский объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Но позже по запросу ФСБ снят с розыска.

Второй подельник Буркина – гражданин рф Андрей Вигель (Башкортостан). По данным следственных органов, он является бенефициаром нескольких фирм в Украине. Номинальным директором в них выступает Виктор Даниленко, который ранее служил в УБОПе. Жена этого Даниленко сотрудничала с американской фирмой, связанной с наркотическими препаратами. Это только одно из возможных звеньев цепи по организации и изготовлению в Украине наркотиков группировкой «ХимПром».

Андрей Вигель, гражданин рф, ключевая фигура в ОПГ «ХимПром»Важную роль в схемах ОПГ «ХимПром» также играет Максим Маласай. Этот наркодилер отвечает за продажу и транзит разновидностей наркотиков из конопли. Он втирается в круги богатой молодежи, а также реализует марихуану и т.п. с помощью телеграм-ботов.

По данным следствия, сейчас Маласай предположительно находится в Вене. Ранее сбежал от мобилизации из Украины под видом аспиранта одного из ВУЗов во Франкфурте (Германия). Маласай внедрялся в доверие к высшим чинам судебной власти Украины. По имеющейся информации соблазнял дочь одного из руководителей хозяйственного суда Украины. В результате смог выехать за границу на ее автомобиле. Цинизму этого персонажа может позавидовать Пабло Эскобар.

Максим Маласай, член ОПГ «ХимПром». Сбежал из Украины во время войны на авто дочери одного из судей хозсудаЕще одна одиозная личность в ОПГ, не требующая отдельного представления, предатель Илья Кива, который сейчас скрывается в россии.

Не правда ли, любопытная компания подобралась у руководства одного из ключевых силовых ведомств Украины – Госпогранслужбы? Может быть поэтому в свое время оружие сотрудников луганского пограничного отряда, было умышленно брошено российским войскам?

Кстати, на должность главы ГПСУ Дейнеко пролоббировал член партии «Слуга народа» и член политсовета Харьковской областной партийной организации Вадим Слюсарев. Угадайте, где сейчас Слюсарев? Правильно, в росии. По данным УП, он выехал в рф 18 февраля накануне масштабного вторжения россиян 24 февраля.

Есть надежда, что с приходом на должность руководителя СБУ Василия Малюка деятельность этой группировки удастся прекратить. А виновные в государственной измене и коррупции будут наказаны.