Росія випустила по Україні 18 ракет і атакувала “Шахедами”: з чим розправилась ППО

Росія випустила по Україні 18 ракет і атакувала “Шахедами”: з чим розправилась ППО
Окрім ударів реактивною артилерією та зенітними ракетами С-300 по прифронтових містах, 17 листопада Росія знову вдарила із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Там зазначили, що усього із 9-ти бомбардувальників-ракетоносців випущено до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555.

Цього разу цілями ворога стали підприємство на Дніпропетровщині та об’єкти газовидобувної галузі України.

Чотири крилаті ракети було знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» силами та засобами Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Крім того, у центральному регіоні знищили усі п’ять «Shahed-136», які атакували Україну з території Білорусі.

На південному напрямку протиповітряною обороною повітряного командування «Південь» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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  • 17.11.2022 14:58
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