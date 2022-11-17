Росія випустила по Україні 18 ракет і атакувала “Шахедами”: з чим розправилась ППО
Окрім ударів реактивною артилерією та зенітними ракетами С-300 по прифронтових містах, 17 листопада Росія знову вдарила із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Там зазначили, що усього із 9-ти бомбардувальників-ракетоносців випущено до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555.
Цього разу цілями ворога стали підприємство на Дніпропетровщині та об’єкти газовидобувної галузі України.
Чотири крилаті ракети було знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» силами та засобами Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ.
Крім того, у центральному регіоні знищили усі п’ять «Shahed-136», які атакували Україну з території Білорусі.
На південному напрямку протиповітряною обороною повітряного командування «Південь» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.
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- 17.11.2022 14:58
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