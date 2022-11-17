Cуд Гааги розпочав оголошення вердикту у справі про катастрофу MH17

Cуд Гааги розпочав оголошення вердикту у справі про катастрофу MH17

Суд вважав версію звинувачення доведеною

Гаазький суд виніс висновок про те, що літак MH17 був збитий ЗРК "Бук", запущеним з боку селища Первомайське.

По це стало відомо з трансляції засідання суду.

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На той час Первомайське контролювали бойовики «ДНР».

Суд вважав версію звинувачення доведеною.

Суд вважає, що на момент аварії літака Росія мала ефективний контроль над керівниками та прихильниками самопроголошеної ДНР на сході України.

Суд вважає, що Росія з середини травня забезпечувала підготовку військових “ДНР”, постачання зброї та продовольства, здійснювала серйозний вплив на політиків “ДНР”, координувала військові акції сепаратистів та сама робила військові дії на сході України.

В ударі по цивільному літаку звинувачуються росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко.

Малайзійський «Боїнг», що прямував 17 липня 2014 року з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над Донецькою областю України.

Міжнародне розслідування дійшло висновку, що літак потрапив під ракетний удар, завданий проросійськими сепаратистами за допомогою установки «Бук», яка була доставлена з Росії.

Оголошення вироку у справі про загибель 298 пасажирів і членів екіпажу рейсу MH17, за попередніми оцінками, може зайняти до півтори години.

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  • 17.11.2022 15:12
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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