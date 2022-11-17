Планові включення замість відключень: що буде в Україні з електрикою

Через масштабні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, о завдала Росія 15 та 17 листопад, в Україні можуть ввести відключення на кілька днів і запровадити “планові включення”.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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«Ситуація дуже складна. Вона контрольована поки що, але складна. Росіяни завдали серйозної шкоди об’єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей у центрі й на заході”, – пояснив він.

За словами Сахарука, одна з теплоелектростанцій, в яку влучили окупанти, вже не працює через серйозні ушкодження. Графіки аварійних відключень задіяні по всій країні, а в деяких областях обмеження споживання дуже суттєві.

За даними ДТЕК, близько 40% споживачів в Україні зараз перебувають без світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо.

Перед тим, як розпочати відновлювальні роботи, ще треба розібрати завали, а у деяких випадках – розмінувати територію.

Сахарук не виключив, що іноді відключення електроенергії може тривати дні.

«Це дні. Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких будуть ці планові включення, – дві-три години, максимум», – пояснив очільник ДТЕК.