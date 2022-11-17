Наступ з Білорусі можливий: у Генштабі назвали напрямки

Генштаб не виключає новий наступ росіян с Білорусі

Після виходу з правого берега Дніпра на Херсонщині росіяни, швидше за все, перекинуть війська на Донбас, але можуть спробувати розпочати наступ з Білорусі на Чернігівщину та Сумщину.

Таку думку на брифінгу висловив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

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За його словами, для росіян зараз дуже важливо заволодіти усією Донецькою областю.

“Для ворога кричуще важливо – це встановлення контролю над Донецькою областю, він намагається і зараз здійснювати свої “мрії”, – сказав він.

При цьому залишається ймовірним загостренням ситуації також на Луганському та Запорізькому напрямках.

Крім того, за словами Громова, не слід виключати варіант наступу окупантів на Сумщину та Чернігівщину з території Білорусі.

“Якщо далі брати амбітні плани противника, він може також спробувати проведення наступальних дій з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей. Але це все у них у планах, і це все вже було в нашій історії, і ми гідно давали відсіч. Наразі противник дійсно перекидає свої війська на деякі напрямки, але ми теж вживаємо заходів”, – зазначив представник Генштабу.