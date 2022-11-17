Під Бєлгородом пролунали вибухи на підстанції: в області пропало світло і вода
У Бєлгородській області знов зникла електрика
На одній із підстанцій у Бєлгородському районі РФ прогриміли вибухи, після яких у низці населених пунктів зникли електрика та вода.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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Пізніше губернатор області В’ячеслав Гладков повідомив, що підстанцію нібито обстріляли ЗСУ.
«ЗСУ обстріляли підстанцію у Білгородському районі. Снарядами пошкоджено 2 трансформатори. Жертв та постраждалих немає», – написав він у Telegram.
За словами Гладкова, енергетики приступають до перепідключення через розподільні мережі.
Водоканал, у свою чергу, повідомив, що в населені пункти, де через проблеми зі світлом із кранів зникла вода, буде організовано її підвезення.
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- 17.11.2022 19:26
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