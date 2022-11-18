Рада МАГАТЕ закликала Росію залишити вся ядерні об’єкти України

Рада МАГАТЕ закликала Росію залишити вся ядерні об’єкти України

МАГАТЕ знов закликала Росію не чіпати ядерних об'єктів в Україні

Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається з 35 країн, ухвалила третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

Про це повідомляє Reuters.

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«(Рада) висловлює серйозну стурбованість тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти і на ядерних об’єктах в Україні, і просить Російську Федерацію зробити це негайно», – йдеться в тексті резолюції.

Також у ній прямо говориться, що МАГАТЕ закликало Росію негайно вивести свої сили із Запорізької атомної електростанції, що на півдні України.

«(Рада) висловлює серйозну стурбованість у зв’язку з неприйнятним тиском на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції та його затриманнями, а також неодноразовими перебоями у зовнішньому енергопостачанні внаслідок обстрілів прилеглої території», – додається у тексті.

За резолюцію проголосували 24 країни Ради керуючих МАГАТЕ, дві – Китай і Росія – проголосували проти, сім (Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Південна Африка і В’єтнам) утрималися, ще дві – були відсутні під час голосування.

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  • 18.11.2022 06:52
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