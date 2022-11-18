В Росії працівників підприємств відправляють на місячні збори до ПВК “Вагнер”

В Бєлгородській області працівників підприємств активно вербують до ПВК Вагнер

В Бєлгородській області РФ працівників промислових підприємств направляють на збори до вагнерівців.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК “Вагнер” терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати.

Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату.

По завершенню – учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою кампанією.