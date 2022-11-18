В Росії працівників підприємств відправляють на місячні збори до ПВК “Вагнер”
В Бєлгородській області працівників підприємств активно вербують до ПВК Вагнер
В Бєлгородській області РФ працівників промислових підприємств направляють на збори до вагнерівців.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК “Вагнер” терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати.
Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату.
По завершенню – учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою кампанією.
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- 18.11.2022 07:29
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