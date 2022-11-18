Мер Івано-Франківська закликав жителів виїхати з міста на зиму

Мер Івано-Франківська закликав жителів виїхати з міста на зиму

Марцинків закликав мешканців багатоповерхівок переїхати в села

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів багатоповерхових житлових будинків на зиму виїхати з міста через можливе погіршення ситуації з електропостачанням.

Заклик до городян він озвучив в ефірі радіо «Західний полюс».

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За словами мера, може статися так, що електрики не буде кілька днів. Місто готує пункти обігріву для жителів багатоповерхівок, але вони можуть не вмістити усіх охочих.

«Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості чи в індивідуальних будинках. Хтось може має родину, знайомих в селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати у багатоквартирних будинках», – пояснив Марцинків.

Також він звернувся до жителів прилеглих сіл з проханням прихистити жінок та дітей з міських багатоповерхівок.

Наразі через російські обстріли 53 багатоповерхівки у Івано-Франківську залишаються без опалення.

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  • 18.11.2022 08:22
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