Війна може залишитися раніше, ніж ЗСУ звільнять окуповану територію, – Подоляк

Війна може залишитися раніше, ніж ЗСУ звільнять окуповану територію, – Подоляк

Подоляк розповів про можливий варіант української перемоги

Війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ звільнять окуповані території військовим шляхом.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини.

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Він прокоментував заяву голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі щодо невисокої ймовірності саме воєнної перемоги України у війні.

Подоляк нагадав, що 24 лютого всі оцінювали ймовірність того, що Україна вистоїть у 0%. Сьогодні закінчилися дев’ять місяців цієї війни і Україна знаходиться у фазі контрнаступу, ефективного просування по деокупації своєї території.

Втім радник глави ОП припустив, що перемога України може виглядати дещо інакше, ніж повне звільнення країни від загарбників.

«Чи можлива повністю стовідсоткова воєнна перемога? Можливо, буде виглядати трішки інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області, чи впаде велике місто, яке вісім років було окуповане РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси — і в політичних елітах РФ, і в суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше, ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти. Тому що буде звільнено воно по факту того, що Росія програла війну», — пояснив Подоляк.

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  • 18.11.2022 09:56
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