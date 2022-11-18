ЗСУ почали завдавати ударів по критично важливій логістиці окупантів

ЗСУ почали бити по логістичним шляхам в тилу окупантів

Російські війська у східній частині Херсонської області виявилися вразливими для українських ударів по логістичним маршрутам, цю тактику ЗСУ успішно використали для повернення західної частини Херсонщини.

Про це йдеться у зведенні Інституту з вивчення війни (ISW).

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Там зазначили, що декілька основних наземних ліній зв’язку проходять через східну частину Херсонської області до інших контрольованих Росією районів на півдні України: південний маршрут T2202 Нова Каховка-Армянськ, південно-східний маршрут P47 Каховка-Геничеськ та шосе М14, яке веде на схід у Мелітополь , Бердянськ та Маріуполь.

Геолоковані супутникові знімки вказують на те, що російські війська встановлюють оборонні позиції вздовж деяких з цих критично важливих трас.

Обмежена кількість високоякісних автомобільних шляхів та залізниць у цій області, що особливо з’єднують Крим з материком, створює потенційні вузькі місця, які можуть бути вразливими для українських ударів. Це поступово погіршить здатність Росії продовжувати постачання угруповання у східній частині Херсонської області та інших районах півдня України.

Експерти ISW нагадали, що подібні вузькі місця вздовж ключових шляхів – а не лише мостів через річку Дніпро – опинилися під вогневим контролем ЗСУ під час контрнаступу України у Херсоні.

«Українським силам, ймовірно, буде важче досягти таких драматичних ефектів у східному Херсоні, але вони можуть зірвати зусилля Росії щодо зміцнення та утримання своїх нових оборонних ліній», – підсумували аналітики ISW.