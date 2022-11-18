У Криму почали зводити фортифікаційні споруди для оборони

У Криму почали зводити фортифікаційні споруди для оборони

В Криму окупанти будують укріплення в очікуванні наступу ЗСУ

У Криму проводять фортифікаційні роботи для "гарантованої безпеки мешканців півострова".

Як повідомило Інтерфакс, про це заявив “глава” Криму Сергій Аксьонов.

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За його словами, основні заходи безпеки для Криму «мають бути досягнуті за рахунок заходів, які виконуються насамперед на території Херсонської області».

Однак на території півострова вже задіяли будівельну та спеціальну техніку для зведення фортифікаційних споруд.

«Заходи, які вживаються сьогодні за дорученням президента збройними силами РФ, правоохоронними органами РФ, достатні, щоб кримчани відчували себе в безпеці. При цьому на території Криму під моїм контролем у тому числі проводяться фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан», – сказав Аксьонов.

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  • 18.11.2022 11:19
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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