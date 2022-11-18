Збірну Польщі на Чемпіонат світу з футболу супроводжували винищувачі F-16

Збірна Польщі летить на ЧМ-2022 до Катару

Літак збірної Польщі з футболу, який вилетів до Катару на чемпіонат світу 2022 року, до кордону країни супроводжували винищувачі F-16.

Про це повідомив міністр національної оборони Маріуш Блащак.

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“Наші футболісти у дорозі на чемпіонат світу до Катару. Їх супроводжують до кордону польські F-16. Хай щастить!» – написав він у Twitter.

Урядовий борт із футболістами вилетів із Варшави до Дохи вчора о 15:30 за Києвом. Блащак опублікував у соцмережі фотографію літака та одного із винищувачів.

Пізніше з’явилося відео, зняте з літака, де летіли футболісти.

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня. Збірна Польщі зіграє у групі С із командами Аргентини, Саудівської Аравії та Мексики.

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