Водопостачання на Миколаївщині незабаром відновлять: Кім назвав терміни

Водопостачання на Миколаївщині незабаром відновлять: Кім назвав терміни

Кім розповів про відновлення водопостачання Миколаївщини

Водопостачання на Миколаївщині відновлять після того, як на звільненій Херсонщині з'явиться електрика.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, на відновлення буде потрібно кілька тижнів.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили від російських окупантів село Киселівка на Херсонщині, звідки до Миколаєва до війни надходила вода.

Через російську окупацію водопровідної води в Миколаєві немає з квітня.

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  • 18.11.2022 14:01
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