Водопостачання на Миколаївщині незабаром відновлять: Кім назвав терміни

Кім розповів про відновлення водопостачання Миколаївщини

Водопостачання на Миколаївщині відновлять після того, як на звільненій Херсонщині з'явиться електрика.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім в ефірі національного телемарафону.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, на відновлення буде потрібно кілька тижнів.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили від російських окупантів село Киселівка на Херсонщині, звідки до Миколаєва до війни надходила вода.

Через російську окупацію водопровідної води в Миколаєві немає з квітня.