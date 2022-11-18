Морський безпілотник ЗСУ нібито атакував нафтогавань у Новоросійську
Безпілотник атакував російську нафтогавань
У ніч на 18 листопада морський безпілотник ЗСУ нібито атакував нафтогавань «Шесхаріс» у Новоросійську, звідки російську нафту відправляють за кордон.
Про це повідомив Telegram-канал Mash.
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За даними Mash, фахівці зафіксували мінімальні ушкодження, які нібито не впливають на працездатність систем.
«На місці виявлені уламки надводного дрону – попередньо, це той же апарат, який використовували ЗСУ при нападі на Чорноморський флот у Севастополі наприкінці жовтня», – сказано в повідомленні.
Міноборони РФ, влада Краснодарського краю або представники України поки що це не коментували.
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- 18.11.2022 14:14
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