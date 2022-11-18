За жовтень населення російських колоній скоротилося на 13 тис. зеків

Тисячі зеків відправилися на війну в Україну

Населення російських колоній різко скоротилося на тлі новин про вербування ув'язнених на війну з Україною.

Про це повідомило Агентство. Новости.

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Населення російських колоній у жовтні скоротилося на 13 тисяч осіб за місяць. Приблизно стільки ж ув’язнених покинули колонії з січня до вересня.

Як випливає зі статистики ФСВП, за десять місяців цього року кількість засуджених у виправних колоніях (без СІЗО, в’язниць та установ для неповнолітніх) скоротилася на 28 304 особи. При цьому значна частина цього скорочення відбулася у жовтні.

Перші повідомлення про вербування ув’язнених у колоніях з’явилися влітку цього року. У жовтні стало відомо про відправлення засуджених із «зон» Пермського краю, Уралу та Сибіру.

Глава «Команди проти катувань» Сергій Бабинець каже, що його організація знає про вербування ув’язнених у колоніях Москви, Санкт-Петербурга, Оренбурзької та Нижегородської областей, Краснодарського краю та практично всіх регіонів Північного Кавказу.

За оцінкою голови фонду «Русь сидящая» Ольги Романової, ще в жовтні кількість завербованих на війну ув’язнених перевищила 20 000 осіб.

Нагадаємо, у листопаді президент Росії Володимир Путін підписав поправки до закону про мобілізацію, які скасовують заборону на заклик на військову службу з мобілізації громадян з незнятою або непогашеною судимістю за більшу частину тяжких злочинів.