Кім Чен Ин зводив дочку на запуск міжконтинентальної ракети

Кім дав сигнал елітам, що спадковість в управлінні країною залишається

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин уперше показав світу свою дочку, з якою він прийшов на запуск найбільшої балістичної ракети країни, здатної нести ядерний заряд.

Про це повідомило Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство ЦТАК.

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Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17.

Найбільшим сюрпризом, однак, була присутність дочки Кіма, чиє існування ніколи не було публічно підтверджено раніше.

ЦТАК не назвало ім’я дівчинки, що видно на фотографіях у білому пуховику.

Вважається, що Кім має трьох дітей, дві дівчинки та хлопчика. Деякі спостерігачі вважали, що один із цих дітей був помічений на кадрах святкування національного свята у вересні.

У 2013 році зірка американського баскетболу Денніс Родман сказав, що у Кіма була «маленька» дочка на ім’я Джу Ае. Після поїздки до Північної Кореї того ж року Родман сказав газеті The Guardian, що він провів час із Кімом та його родиною і тримав дитину на руках.

За оцінками експертів, Джу Ае близько 12-13 років, що означає, що приблизно через чотири-п’ять років вона готуватиметься до вступу до університету чи військової служби.

Північна Корея ніколи не оголошувала, хто піде за Кімом у випадку, якщо він стане недієздатним, і з невеликою кількістю деталей, відомих про його маленьких дітей, аналітики припустили, що його сестра та лоялісти можуть сформувати регентство, доки наступник не стане достатньо дорослим, щоб взяти на себе відповідальність.

Поява дочки лідера на цьому заході може свідчити про спадкову спадкоємність четвертого покоління та про те, що основні північнокорейські еліти мають підготуватися до цієї події.