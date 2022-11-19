Росіяни перекинули на Луганщину десантників із-під Херсона
Росіяни перекинули на Луганщину десантників з Херсонщини
Окупанти перекинули на Луганщину десантників із Херсонського напрямку, і це залишки професійної російської армії.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.
«Це десантники, вони максимально підготовлені, можуть нормально воювати», – сказав він.
За словами Гайдая, професійними діями ці військові можуть пригальмувати наступ ЗСУ, але зупинити наших військових у них уже не вийде.
Також голова ОВА додав, що решта російських військових – це нещодавно мобілізовані, кадирівці та вагнерівці з числа ув’язнених.
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- 19.11.2022 10:11
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