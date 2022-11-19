Після купівлі морського безпілотника «PEACE Дец» литовці збирають гроші на «PEACE Да» і «PEACE Дюк»

Перший морський безпілотник Реасе Дец

Після того, як литовці купили для України морський безпілотник, який одержав назву “Реасе Дец”, вони вирішили не зупинятися ні з безпілотниками, ні з назвами.

Про це розповів литовський журналіст та телеведучий Андріус Тапінас.

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Позавчора, 17 листопада, він повідомив, що за кілька годин люди зібрали $250 000 на купівлю морського безпілотника, якому після деякого обговорення надали ім’я PEACE Дец.

За словами Тапінаса, судячи з реакції у ЗМІ, назва виявилася «фантастичною».

“Допомагаємо Україні, але при цьому працюємо з іміджем Литви та почуттям гумору за кордоном. Цілком можливо, що сьогодні ми зберемо достатньо коштів на другий морський безпілотник і зможемо придумати назву, яка доповнить першу. Назви «Миру – так!» (PEACE Да) та «Князь миру» (PEACE Дюк) просто не порушили би традицію”, – написав журналіст.

Вранці в суботу, 19 листопада, він повідомив, що зібрано вже 273 тисячі євро, а це означає, що другий морський безпілотник буде куплений, і вже є частина коштів на третій.