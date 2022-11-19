На звільненій Херсонщині розпочалася евакуація: все забезпечує держава

На звільненій Херсонщині розпочалася евакуація: все забезпечує держава

У Херсоні розпочалася добровільна евакуація

З деокупованих територій Півдня України розпочалася добровільна евакуація, держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати.

Як повідомило Укрінформ, про це розповіла на брифінгу у Миколаєві віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їхню доставку, проживання, медичне забезпечення і таке інше.

Верещук зазначила, що мешканці деокупованого Херсона, з якими вона розмовляла, висловили бажання евакуюватися, зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян, які не можуть дати собі ради.

«Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області. У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше – досвід… Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо», – сказала віцепрем’єр-міністр.

  • 12
  • 19.11.2022 19:02
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
19:53
Російським мобікам в Україні почали роздавати іранське спорядження
Україна
19:18
Міненерго назвало фейком заклики до українців виїхати на зиму з країни
Україна
19:02
На звільненій Херсонщині розпочалася евакуація: все забезпечує держава
Світ
12:05
Після купівлі морського безпілотника "PEACE Дец" литовці збирають гроші на "PEACE Да" і "PEACE Дюк"
Україна
10:11
Росіяни перекинули на Луганщину десантників із-під Херсона
Світ
08:45
Кім Чен Ин зводив дочку на запуск міжконтинентальної ракети
Україна
07:45
Росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами: у місті частково зникло опалення
Світ
20:00
Польща відмовила Росії в участі у саміті ОБСЄ
Світ
17:55
За жовтень населення російських колоній скоротилося на 13 тис. зеків
Світ
17:20
Путіну зробить війну "народною": на початку року оголосить загальну мобілізацію в РФ і воєнний стан у Москві
Світ
15:07
У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати: Лукашенко подякував Господу за вихід McDonald's
Світ
14:14
Морський безпілотник ЗСУ нібито атакував нафтогавань у Новоросійську
Україна
14:01
Водопостачання на Миколаївщині незабаром відновлять: Кім назвав терміни
Світ
13:52
Путін вперше з початку війни особисто провів засідання Радбезу в Кремлі
Світ
13:30
Ердоган обговорив з Путіним “зерновий коридор” та переговори з Україною

Головне

Україна
19:18
Міненерго назвало фейком заклики до українців виїхати на зиму з країни
Україна
07:45
Росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами: у місті частково зникло опалення
Світ
17:20
Путіну зробить війну «народною»: на початку року оголосить загальну мобілізацію в РФ і воєнний стан у Москві
Світ
14:14
Морський безпілотник ЗСУ нібито атакував нафтогавань у Новоросійську
Світ
13:30
Ердоган обговорив з Путіним “зерновий коридор” та переговори з Україною
Україна
08:22
Мер Івано-Франківська закликав жителів виїхати з міста на зиму
Світ
06:52
Рада МАГАТЕ закликала Росію залишити вся ядерні об’єкти України
Україна
19:04
Обрано нового президента Національного олімпійського комітету
Україна
16:31
Наступ з Білорусі можливий: у Генштабі назвали напрямки
Світ
15:12
Cуд Гааги розпочав оголошення вердикту у справі про катастрофу MH17
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Російським мобікам в Україні почали роздавати іранське спорядження
Світ
19.11.2022 19:53
ТОР
Міненерго назвало фейком заклики до українців виїхати на зиму з країни
Україна
19.11.2022 19:18
ТОР
На звільненій Херсонщині розпочалася евакуація: все забезпечує держава
Україна
19.11.2022 19:02

Популярне

ТОР
Путіну зробить війну «народною»: на початку року оголосить загальну мобілізацію в РФ і воєнний стан у Москві
18.11.2022 17:20
ТОР
Морський безпілотник ЗСУ нібито атакував нафтогавань у Новоросійську
18.11.2022 14:14
ТОР
Польща відмовила Росії в участі у саміті ОБСЄ
18.11.2022 20:00

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com