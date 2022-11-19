На звільненій Херсонщині розпочалася евакуація: все забезпечує держава

У Херсоні розпочалася добровільна евакуація

З деокупованих територій Півдня України розпочалася добровільна евакуація, держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати.

Як повідомило Укрінформ, про це розповіла на брифінгу у Миколаєві віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їхню доставку, проживання, медичне забезпечення і таке інше.

Верещук зазначила, що мешканці деокупованого Херсона, з якими вона розмовляла, висловили бажання евакуюватися, зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян, які не можуть дати собі ради.

«Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області. У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше – досвід… Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо», – сказала віцепрем’єр-міністр.